Перевірка сирен у Варшаві виявила проблеми

14 октября 2024, 13:45

Минулої середи у Варшаві було запущено сирени в рамках навчань системи оповіщення, що проводяться під час Тижня безпеки.

Метою було перевірити роботу системи та підготувати мешканців до можливих надзвичайних ситуацій, включаючи повітряні загрози.Однак деякі мешканці повідомили, що не чули сигналів у своїх районах. Тому найближчими днями буде проведено детальний аналіз, щоб виявити райони, де необхідно встановити додаткові сирени.Варшавяни, які не почули сирен, можуть повідомити про це через службу 19115, щоб влада врахувала їхні дані при покращенні системи.