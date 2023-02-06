Українці завершать навчання у США на системах Patriot за кілька тижнів

6 февраля 2023, 13:15

Українські військові випереджають графік навчань на системах Patriot. Вони опановують сучасні ракетні комплекси за прискореною програмою і завершать тренування у США вже за кілька тижнів.

Про це українській службі Голосу Америки повідомив аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький.Також аташе підкреслив, що "Поставки танків Leopard, Challenger та Abrams в Україну будуть залежати від термінів підготовки українських військових, а до операцій на фронті Leopard та Challenger найімовірніше будуть залучені вже до літа".