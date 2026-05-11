Китай переводить десантну авіацію з транспорту в ударно-штурмову логіку

11 мая 2026, 13:15

Китайська НВАК почала активніше вводити Z-20T у тренування повітряно-десантного штурму.

За офіційними матеріалами Міноборони КНР, нещодавні навчання бригади Північного командування включали швидке розгортання, маловисотне проникнення та висадку по канату.

Це вже не звичайне перекидання піхоти гелікоптерами, а відпрацювання повного циклу повітряного штурму, де машина має не лише доставити групу, а й підтримати її вогнем.



Z-20T створений на базі середнього багатоцільового Z-20, але отримав ударну роль: малі крила для підвіски озброєння, прицільно-оглядову систему та можливість працювати як платформа вогневої підтримки.



Китайські джерела прямо подають його як армійську версію для повітряного десантування, вогневої підтримки та спеціальних операцій. Тобто Пекін не намагається зробити з нього аналог Apache чи Mi-28, а закриває іншу нішу — гелікоптер, який поєднує транспортування групи та власний ударний потенціал.



Найцікавіше — його зв’язка із Z-10. У квітневих навчаннях НВАК окремо показувала ground-air coordination із Z-10 та десантними елементами на Z-20. Логіка зрозуміла: Z-10 бере на себе спеціалізовану ударну й ескортну роль, а Z-20T працює як штурмовий транспортер із власним вогнем.



Це дає китайським бригадам гнучкіший інструмент для швидкого захоплення ключових ділянок, підсилення ізольованих позицій або дій у складному рельєфі — від гір і островів до прибережних зон.

Водночас тут не варто перебільшувати. Z-20T не замінює повноцінний ударний гелікоптер: у нього гірше бронювання, інша маса задач і вища залежність від прикриття. Його цінність саме в універсальності, а не в максимальній живучості на полі бою. У сучасній насиченій ППО війні така машина не може діяти без РЕБ, розвідки, ескорту й придушення загроз, але в правильно зібраному контурі вона різко підвищує мобільність штурмових груп.Китай готує армійську авіацію не лише возити піхоту, а швидко вводити її в бій із власною вогневою підтримкою. Це не революція, а дуже практичний крок до більш гнучкої повітряно-штурмової доктрини, де один гелікоптер уже не просто транспорт, а частина єдиного ударно-десантного пакета.