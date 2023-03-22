22 марта 2023, 9:15

Patriot прибудуть в Україну "протягом наступних тижнів", - представник Пентагону

Українські військові завершать тренування на цих системах в США найближчими днями. Після цього вони вирушать у Європу для фінальних тренувань з іншими групами українських військових.


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