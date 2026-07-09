ВООЗ попереджає про нову хвилю небезпечної спеки в Європі

9 июля 2026, 12:45

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що найближчими днями Європу може накрити нова хвиля екстремальної спеки.

У Португалії та на півдні Іспанії температура повітря може сягнути +43°C, а незабаром сильна спека очікується також у Франції та країнах Бенілюксу.ВООЗ закликає владу готуватися заздалегідь: відкривати прохолодні громадські простори, допомагати людям похилого віку та посилювати готовність лікарень.За даними організації, Європа нагрівається майже вдвічі швидше, ніж у середньому у світі, тому екстремальні хвилі спеки трапляються дедалі частіше.