На американской базе в Южной Корее произошла утечка белого фосфора

29 июля 2026, 10:45

На авиабазе США Осан в Южной Корее произошла утечка белого фосфора после инцидента, связанного с боеприпасами.

Из-за происшествия власти на короткое время эвакуировали жителей близлежащих районов. Пострадавших не зафиксировано, примерно через полчаса ограничения были сняты после проведения работ по обеззараживанию территории силами южнокорейских спасателей и американских военных.

Белый фосфор является высокотоксичным веществом, которое воспламеняется при контакте с воздухом и используется, в том числе, для создания дымовых завес и в некоторых видах зажигательных боеприпасов.