Южная Корея одобрила поставки САУ AHS Krab на базе K9

Южная Корея одобрила поставки польских AHS Krab на корейской базе K9 — данная база используется на САУ изготовленных после 2016 года. Так же, эта версия отличается более современным стволом от Rheinmetall.
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