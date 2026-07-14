Южная Корея впервые в истории объявила экстренное предупреждение из-за жары

14 июля 2026, 9:15

Южная Корея впервые с момента введения новой системы оповещения объявила экстренное предупреждение о сильной жаре.

Оно действует для городов Кенсан и Пхохан в провинции Северный Кенсан, где температура воздуха достигла критических значений.Новая система, запущенная в этом году, предусматривает предупреждение при прогнозе температуры 38-39°C даже на один день. Власти призвали жителей отказаться от пребывания на открытом воздухе, оставаться в прохладных помещениях и не оставлять людей или животных в автомобилях.В Корейском метеорологическом управлении подчеркнули, что такие погодные условия представляют серьезную угрозу для здоровья и могут привести к тепловым ударам и смертельным случаям.