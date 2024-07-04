4 июля 2024, 10:45

Жара буквально "плавит" мозг и снижает умственную активность, - ученые

А еще "адская" жара вызывает раздражительность и портит настроение. Но самое интересное, что после длительного пребывания на палящем солнце люди склонны к совершению преступления.


Оцените новость:
  • 0 оценок