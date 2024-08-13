В Украину возвращается аномальная жара до 43°С

13 августа 2024, 9:15

Увеличение температуры в Украине ожидается с 15 августа. По данным радара погоды Ventusky, с 16 по 18 августа температура воздуха вырастет до 30-36°С.

Перепады температур на картах отмечены фиолетовым и коричневым цветом.19 августа в фиолетовой зоне ожидается от 30 до 36°С, а в коричневой – от 38 до 40.20 августа в коричневой зоне будет от 38 до 41°С, а в фиолетовой прохладнее – от 30 до 37°С.21 августа в западных регионах спадет жара, днем будет от 17 до 20 градусов. В фиолетовой зоне следует ожидать от 30 до 35°С, а в коричневой - столбик термометра поднимется до 39-43°С.