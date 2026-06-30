Власти Парижа обвинили США в аномальной жаре

30 июня 2026, 9:45

Заместитель мэра Парижа по международным связям Одри Пюльвар заявила, что возлагает на США частичную ответственность за бьющую рекорды жару во Франции, пишет газета The Telegraph.

Она подвергла резкой критике американских туристов, иммигрантов и экспатов, которые упрекали Францию за отсутствие кондиционеров. Кроме того, некоторые американцы — многие из которых живут в пустынном и тропическом климате на юге США — высмеивали французов и западноевропейцев за неспособность переносить температуры, к которым сами они привыкли.



"Уважаемые американские журналисты и инфлюенсеры в соцсетях: вот уже несколько дней некоторые из вас критикуют и высмеивают Париж за то, что в городе не в каждой комнате есть кондиционер... О боже, какая ирония. Как второй по величине источник выбросов парниковых газов в мире, вы несете значительную часть ответственности за глобальное потепление и те последствия, с которыми мы сталкиваемся во Франции. Ваши города, кондиционированные на 90%, имеют к этому прямое отношение", — сказала она.



Как отмечает The Telegraph, в отличие от США, где искусственное охлаждение воздуха является обычным явлением, во Франции климатические системы есть только в каждой четвертой семье. Исторически французы скептически относились к подобной технике и в опросах отвечали, что готовы терпеть зной ради блага планеты. Однако рекордная температура на прошлой неделе изменила настроения: в магазинах очереди за кондиционерами.







