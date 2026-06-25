Почти 70.000 домов остались без электричества из-за жары во Франции

25 июня 2026, 11:45

Более 68.000 домов остались без электричества в Бретани на северо-западе Франции из-за инцидента с трансформатором, спровоцированного жарой.

Отключение электроэнергии произошло из-за происшествия на трансформаторе в коммуне. В настоящий момент в стране красный уровень опасности из-за зноя действует в 58 департаментах, а оранжевый - в 31.Из-за аномальной жары приостановлена работа или изменено расписание почти 10.000 учебных заведений, ограничено движение железнодорожного транспорта. 18 человек погибли, еще не менее 40 человек утонули в водоемах, что также связывают с последствиями жаркой погоды.