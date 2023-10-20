20 октября 2023, 18:15

Франция расширяет завод по обогащению урана

Франция потратит $1,8 млрд на расширение завода по обогащению урана, поскольку страны Запада стремятся уменьшить зависимость от российского ядерного топлива – Bloomberg.


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