В Белом доме хотят дать Ирану до $30 млрд "финансового стимула" — CNN

27 июня 2025, 14:15

В Белом доме предполагают, что средства, в частности, будут направлены на развитие гражданской ядерной программы в Иране, которая не предусматривает обогащение урана.

Также среди условий для начала диалога рассматриваются ослабление санкций и разблокирование замороженных средств иранских фондов на Западе.



Один из чиновников утверждает, что деньги не будут поступать напрямую из США — расходы возьмут на себя арабские партнеры американцев.



"США готовы возглавить эти переговоры с Ираном, и кто-то должен будет оплатить строительство ядерной программы, но мы не будем брать на себя такое обязательство", — сообщил CNN представитель администрации Трампа.



Телеканал отмечает, что непубличные переговоры идут с момента прекращения огня на Ближнем Востоке. Они носят предварительный характер и развиваются, но имеют одно "неизменное и не подлежащее обсуждению условие": полный отказ Ирана от обогащения урана.



Некоторые детали возможного соглашения обсуждал спецпосланник Трампа Стив Виткофф с партнерами из стран Персидского залива в Белом доме на прошлой неделе, за день до ударов США по Ирану, сообщил CNN.