20 ноября 2024, 8:45

МАГАТЭ: запасы обогащенного урана в Иране в 32 раза больше нормы

Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, по состоянию на 26 октября Иран еще больше увеличил свои запасы обогащенного урана, почти до уровня ядерного оружия.



В документе указывается, что Исламская республика увеличила количество запасов урана, обогащенного до 60%. который находится в одном техническом шаге от уровня оружейного качества в 90%.



Объем запасов Ирана более чем в 32 раза превышает лимит, установленный в СВПД в 2015 г.



13 ноября глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Тегеран для проведения переговоров с иранскими официальными лицами. Он встретился с президентом Пезешкианом, министром иностранных дел Арагчи и главой Организации по атомной энергии Эслами.



Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 г. между Ираном и группой стран, известных как 5+1 (США, РФ, КНР, Британия, Франция и Германия). Оно предусматривало ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций против страны. В мае 2018 г. сам Трамп заявил о выходе из ядерной сделки. Переговоры по восстановлению СВПД начались в Вене весной 2021 г., но не увенчались успехом.

