Иран хвастается достижениями в атомной энергетике

29 августа 2023, 8:45

Иранские учёные впервые произвели цезий-137 (радиоцезий) в лабораторных условиях. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Эслами.

Он подчеркнул, что «враги» выступают против обладания Ираном ядерных технологий, но следует осознавать, что атомная энергия является стратегической отраслью, играющей непосредственную роль в жизни людей.«Иран может претендовать на наличие ядерного топливного цикла, поскольку у него есть шахты. Мы способны добывать и перерабатывать материалы, а также производить желтый кек (уран)», - добавил Эслами.По его словам, наряду с ядерным топливным циклом Исламская республика имеет возможность проектировать, строить и обслуживать ядерные реакторы.Цезий-137 - радиоактивный нуклид химического элемента цезия. Образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.Ядерный топливный цикл - это вся последовательность повторяющихся производственных процессов, начиная от добычи топлива (включая производство электроэнергии) и заканчивая удалением радиоактивных отходов.