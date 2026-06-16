Иран подтверждает снятие американской блокады Ормузского пролива

16 июня 2026, 15:45

Власти Ирана сообщают, что нормальное движение через Ормузский пролив судов, следующих в Иран или покидающих иранские порты, восстановлено.

Как сообщил иранский телеканал SNN, уже три иранских танкера прошли пролив и находятся в Индийском океане, тогда как в обратном направлении пролив прошли два судна с потребительскими товарами, направляющимися в иранские порты.



В то же время, КСИР заявляет, что любые проходы судов через Ормузский пролив должны осуществляться под контролем иранской Администрации пролива Персидского залива (PGSA).