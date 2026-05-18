Европе грозит дефицит лекарств из-за блокады Ормузского пролива

18 мая 2026, 11:15

Европе угрожает дефицит лекарств из-за ситуации вокруг Ирана и блокады Ормузского пролива, пишет La Tribune.

Отмечается, что Европа в вопросах поставок веществ для фармацевтической промышленности на 80% зависит от Китая и Индии, где сектор также дестабилизирован из-за цен на нефть и газ.

Цепочки поставок нарушены также и из-за замедления авиационных маршрутов на Ближнем Востоке и в Азии.Согласно статье, существуют и другие возможности доставки, но их стоимость выше, а цепочки поставок некоторых веществ настолько сложные, что постепенно это может привести к дефициту. Кроме того многие компоненты, среди которых этилен, мочевина и парафин, поступают напрямую из стран Персидского залива. По данным страховой компании Coface, которые приводит газета, прежде всего под угрозой находятся парацетамол и ряд антибиотиков.