Более 900 судов в Персидском заливе столкнулись с навигационными сбоями

17 июня 2025, 10:45

Свыше 900 судов сообщили о проблемах с навигацией в районе Ормузского пролива и Персидского залива на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем, передает Bloomberg.

По данным Совместного морского информационного центра (JMIC), зафиксировано «экстремальное глушение» GPS-сигналов, исходящих из иранского порта Бендер-Аббас. Несмотря на это, признаков подготовки к блокаде Ормузского пролива, через который проходит более 25% мировой торговли нефтью, не обнаружено.Вследствие глушения судовладельцам приходится ориентироваться по радару и компасу, что увеличивает риск аварий. Некоторые судоходные компании временно приостановили заходы в Персидский залив.