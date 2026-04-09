Иран выпустил карты для навигации кораблей в Ормузском проливе

9 апреля 2026, 11:45

Для входа в пролив судам следует двигаться из Оманского залива севернее острова Ларак с последующим выходом в Персидский залив.

Для выхода из пролива предусмотрен маршрут из Персидского залива с проходом южнее острова Ларак и дальнейшим движением в сторону Оманского залива.В заявлении Иранской организации портов и морского транспорта говорится, что «в связи с военной ситуацией в Персидском заливе и возможным наличием противокорабельных мин в основной зоне судоходства Ормузского пролива судам необходимо координировать свои действия с ВМС КСИР и использовать обозначенные маршруты».