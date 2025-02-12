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12 февраля 2025, 8:45

Google Maps переименовал Мексиканский залив в Американский

Как сообщили в компании, в США он отображается как Американский залив, а для жителей Мексики сохранится прежнее название — Мексиканский залив.

Все остальные пользователи будут видеть оба названия.


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