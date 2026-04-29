Хакерская группа Handala раскрыла данные морпехов в Персидском заливе

29 апреля 2026, 8:45

Иранская хакерская группа Handala объявила о получении и раскрытии личных данных десятков тысяч американских морских пехотинцев, находящихся в Персидском заливе.

В своем заявлении хакеры утверждают, что отправили сообщение через WhatsApp морпехам США, предупреждая: «Те, кто думал, что их личность скрыта, подумайте еще раз».Группа заявила, что теперь они полностью владеют информацией о личностях военнослужащих, включая тех, кто служит на оперативных базах, участвует в развлекательных мероприятиях или несет внештатные патрульные обязанности. Хакеры рекомендовали морпехам «немедленно связаться с вашими семьями и попрощаться».