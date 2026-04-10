Иранская хакерская группа заявила о приостановке кибератак против США

10 апреля 2026, 13:14

Иранская хакерская группа Handala, которая взяла на себя ответственность за ряд кибератак против США, сообщила о решении временно остановить подобную деятельность в связи с достигнутыми договоренностями о прекращении огня с администрацией Трампа.

По данным ФБР, Handala рассматривается как прикрытие Министерства разведки и безопасности Ирана. Ранее группа заявляла о своей причастности к кибератаке на американскую медицинскую технологическую компанию Stryker, а также к публикации старых электронных писем, полученных в результате взлома Gmail-аккаунта директора ФБР Пателя.Представители Handala также указали, что получили указания от высшего руководства Ирана воздержаться от публичной демонстрации атак на США - шаг, который, по всей видимости, связан с действием режима прекращения огня. При этом Handala подчеркнула, что продолжит кибератаки против других противников, включая Израиль.