Иранская хакерская группа Infy возобновила свою деятельность

22 декабря 2025, 13:45

Иранская хакерская группа Infy (также известная как Prince of Persia) возобновила свою деятельность спустя 5 лет после кибератак на цели в Швеции, Нидерландах и Турции.

Об этом сообщает сайт The Hacker News. Томер Бар, заместитель руководителя отдела исследований безопасности компании SafeBreach, заявил изданию, что масштаб этой хакерской группы гораздо шире, чем предполагалось изначально, и что она по-прежнему активна и опасна.Отмечается, что Infy смогла в значительной степени оставаться незамеченной и, в отличие от других иранских групп, таких как Charming Kitten, MuddyWater и OilRig, привлекает меньше внимания.