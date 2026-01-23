Ubisoft на грани банкротства

23 января 2026, 13:15

Акции рухнули на 40% за пару часов и теперь стоят около €4.

Компания отменила множество проектов и объявила о масштабной реструктуризации — закрыли даже долгожданный ремейк Prince of Persia.

Падение продолжается уже несколько лет: ещё 5 лет назад акция Ubisoft стоила €85, сейчас — в 20 раз меньше. Причины — провальные игры, потеря фанатов и навязчивая повестка.

Ubisoft создала культовые серии: Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six, Splinter Cell, Watch Dogs, Prince of Persia и другие.

Ситуация для компании действительно выглядит критической.