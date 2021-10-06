Ubisoft анонсировала новую игру в серии Ghost Recon

6 октября 2021, 12:45

Издательство Ubisoft и студия-разработчик Ubisoft Bucharest в рамках приуроченной к 20-летию Ghost Recon трансляции представили новую игру серии — Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline.



Ghost Recon Frontline представляет собой условно-бесплатный тактический шутер с масштабными PVP-сражениями во вселенной Тома Клэнси (Tom Clancy). Другими словами, это королевская битва.

События Ghost Recon Frontline разворачиваются на ставшем эпицентром конфликта острове Дрейкмур с разнообразными климатическими зонами (высокогорные районы, засушливые земли и так далее) и капризной погодой.Сообщается, что Ghost Recon Frontline предложит продвинутую систему классов и широкий арсенал тактических средств поддержки, которые обеспечат игрокам «полную стратегическую свободу».Помимо прочего, в Ghost Recon Frontline обещают более 100 человек в матчах основного режима «Экспедиция», кроссплей и поделённую на сезоны пострелизную поддержку (режимы, персонажи, гаджеты, карты).

Игроки презентацию Ghost Recon Frontline предсказуемо встретили в штыки: под анонсирующим трейлером собралось вчетверо больше дизлайков, чем лайков (701 против 2,8 тыс. на момент публикации).



Ghost Recon Frontline создаётся для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Google Stadia и Amazon Luna. Сроков выхода у игры пока нет, но в ближайшем будущем на ПК пройдёт закрытое тестирование.

(С) 3dnews