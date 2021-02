Ubisoft всё ещё хочет сделать кроссплей в Tom Clancy's Rainbow Six Siege

26 февраля 2021, 12:15

Ubisoft не забыла о желании реализовать кроссплей в тактическом сетевом шутере Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

В недавнем интервью PC Gamer руководитель разработки игры Жан-Батист Галле (Jean-Baptiste Halle) рассказал о том, что компания всё ещё работает над осуществлением задумки.

Однако, судя по всему, кроссплей будет распространяться только на консоли. Ubisoft не хочет ставить игроков в неловкое положение и объединять сообщества с разными устройствами ввода: «Что касается приставок, то я думаю, было бы здорово, если бы PlayStation и Xbox могли играть вместе».



Преимущества кроссплея очевидны и многочисленны, особенно в регионах, где одно семейство консолей более распространено, чем другое. Однако привлечь к этому ПК — другой вопрос, и Галле пока не знает, как всё будет: «Я вижу и плюсы, и минусы. Так что об этом нам пока ещё рано говорить».



Как отметили журналисты PC Gamer, в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege нет помощи при прицеливании, как в большинстве консольных шутеров, что значительно усложняет идею объединения игроков с ПК и консолей в одном лобби. Тем не менее варианты есть: например, ограничить матчи по кроссплею на ПК случайными плейлистами или дать игрокам возможность самим решать, хотят они встречаться с пользователями других платформ или нет.



Tom Clancy’s Rainbow Six Siege вышла на ПК, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

(C) 3dnews