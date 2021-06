Razer и Ubisoft объединились для выпуска V2 Pro – Six Siege Special Edition

16 июня 2021, 9:15

Razer совместно с Ubisoft анонсировали BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition, официальную киберспортивную гарнитуру для игры с многомиллионной аудиторией, Six Siege.

Яркий дизайн гарнитуры Six Siege с небольшими вкраплениями стильного оранжевого цвета позволит игрокам оставаться на высоте как в игре, так и в реальной жизни.



BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition сохраняет все функции отмеченной наградами киберспортивной гарнитуры BlackShark V2 Pro с 50-миллиметровыми динамиками Razer TriForce Titanium для яркого звука, насыщенных высоких частот и мощных басов, THX Spatial Audio для точного позиционирования и сертифицированный Discord съемный суперкардиоидный микрофон Razer HyperClear для кристально чистой голосовой связи.

Blackshark V2 Pro - Six Siege Special Edition оснащена беспроводной технологией Razer HyperSpeed Wireless для самого быстрого и надежного соединения. Гарнитура обеспечит до 24 часов автономной работы даже в самых продолжительных игровых сессиях.



BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition в новой привлекательной расцветке - это важный инструмент, который нужен каждому игроку Siege в своем арсенале.



BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition уже доступна на Razer.com. В продаже в других авторизованных магазинах с июля 2021.



РРЦ: $199.99 / €199.99