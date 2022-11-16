Razer выпускает новую Razer Naga V2 Pro

16 ноября 2022, 14:45

Razer анонсировал новые Razer Naga V2 Pro и Naga V2 HyperSpeed, новейшие мыши Razer для MMO и battle-royale.

Разработанные в первую очередь для MMO, с 3 сменными боковыми пластинами на Naga V2 Pro и множеством новых функций в обеих мышах, новые Naga V2 Pro и Naga HyperSpeed означают возвращение самой адаптируемой мыши Razer, теперь лучше, чем когда-либо.

Выпущенная в 2009 году, оригинальная Naga создала категорию MMO-мышей, установив новые стандарты функциональности и управления благодаря своей революционной многокнопочной боковой панели, и сразу же стала самой продаваемой MMO-мышью в мире. Новая Naga V2 Pro продолжает это наследие совершенства, получив ряд обновлений и улучшений, которые сохраняют форму и ощущения серии Naga, полюбившиеся игрокам, и в то же время фокусируются на функциях, которые наиболее важны для игроков MMO.Имея 3 сменные боковые пластины, 19+1 переназначаемых кнопок, 22 программируемых элемента управления, новое колесо Razer HyperScroll Pro Wheel, Razer HyperSpeed Wireless, оптический сенсор Razer Focus Pro 30K, переключатели Razer Optical Mouse Switches Gen-3, а также ряд возможностей зарядки и подключения, Naga V2 Pro является полной модернизацией Naga Pro, готовой удовлетворить потребности современных геймеров в любом жанре игр.Новое колесо Razer HyperScroll Pro Wheel обеспечивает практически неограниченные возможности настройки Naga V2 Pro, а интеллектуальные параметры позволяют настроить действие прокрутки и ощущения. Пользователи могут переключаться между 6 режимами настроек колеса прокрутки, включая пользовательский режим, который доступен в Razer Synapse 3 и доступен на лету. Стандартный режим для более типичных игровых выборов, режим Distinct для легкой и точной прокрутки и режим Ultrafine для максимального количества вводов, Naga V2 Pro имеет еще 2 предустановки: Adaptive scrolling для уменьшения сопротивления, чем быстрее прокручивается колесо, и Free Scrolling для постоянной ускоренной прокрутки.Последняя опция для Razer HyperScroll Pro Wheel — это пользовательский режим, в котором пользователь может сделать практически бесконечное количество настроек, чтобы получить идеальное ощущение прокрутки и функции, настроенные по его вкусу. С помощью Razer Synapse 3 пользователь может настроить натяжение прокрутки, количество шагов и кривую силы между шагами, от плавного, свободно вращающегося колеса до колеса с положительным шагом с 8 отдельными шагами или до 96 шагов - и затем настроить тик между каждым шагом. Эти уровни настройки позволяют пользователям тонко регулировать функции и тактильную обратную связь колеса HyperScroll Pro Wheel, обеспечивая идеальные ощущения и действия, которые им необходимы.