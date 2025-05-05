Новые прогресивные мышки Razer Pro Click V2 Vertical Edition и Pro Click V2

5 мая 2025, 11:45

Razer объявил о запуске новой линейки беспроводных мышей для повышения продуктивности — Razer Pro Click V2 Vertical Edition и Razer Pro Click V2.



Разработанные для пользователей, которые хотят интегрировать игровые технологии в свою рабочую среду, новые мыши Razer Pro Click V2 делают акцент на эргономичности, обеспечивая поддержку в течение всего дня и игровую точность.



Созданная с учётом эргономики, Razer Pro Click V2 Vertical Edition — первая вертикальная беспроводная эргономичная мышь бренда. Модель обладает углом наклона 71,7°, имитирующим естественный хват при рукопожатии, что снижает нагрузку при длительном использовании.Удлиненная опора для большого пальца способствует расслабленному положению кисти, а приподнятая основа поддерживает запястье для более плавных движений.

Модель Razer Pro Click V2 завершает линейку, предлагая наклон в 30°, стимулирующий нейтральную посадку руки. Форма повторяет естественное положение ладони в покое, а почти идеальные контуры обеспечивают комфортный захват. Боковые резиновые вставки с удлиненной опорой для большого пальца увеличивают удобство и способствуют лучшему положению запястья, снижая риск травм.Мыши Razer Pro Click V2 — первые устройства, интегрировавшие Razer AI Prompt Master, новейшую функцию искусственного интеллекта, призванную упростить процесс создания подсказок. Предлагая мгновенный доступ к сторонним ИИ-сервисам, таким как ChatGPT и Microsoft Copilot AI Engine, Razer AI Prompt Master позволяет пользователям быстро перефразировать, обобщать и создавать персонализированные подсказки с минимальным нарушением рабочего процесса. Активировать функцию можно простым нажатием кнопки на беспроводной эргономичной мыши.На Razer Pro Click V2 также доступны два режима прокрутки благодаря технологии Razer HyperScroll: режим Free-Spin Scrolling для быстрого перемещения по контенту, ежим Tactile Cycling для точной прокрутки, идеальной для игровых сценариев. Такая универсальность позволяет мыши легко справляться с любыми задачами.Обе модели оснащены оптическим сенсором Razer Focus Pro 30K, обеспечивающим исключительную точность и производительность с впечатляющей точностью разрешения в 99,8%. Сенсор демонстрирует плавное отслеживание даже на стеклянных поверхностях. Механические переключатели обеих мышей рассчитаны на срок службы до 60 миллионов нажатий — это в шесть раз больше среднего показателя отрасли. Такая высокая точность идеально подходит для задач, требующих тонкого контроля, например, графического дизайна, игр и работы с мелкими деталями.Одной из ключевых особенностей мышей Razer Pro Click V2 является полноценная многозонная подсветка основания, усиливающая визуальное восприятие и погружение. На базе Razer Chroma RGB полностью настраиваемые световые эффекты создают завораживающие и динамичные визуальные сцены по всей нижней части мыши, также предлагая практичные преимущества в виде реагирующей RGB-подсведки, которую можно настроить на уведомления, внутриигровые события и другие триггеры. Поддерживается синхронизация с более чем 300 играми, интегрированными с Chroma RGB, включая Marvel Rivals и World of Warcraft, а также с другими устройствами Chroma для создания единого визуального оформления.Легко переключайтесь между ПК, ноутбуком, планшетом и другими совместимыми устройствами благодаря 5-канальной многопрофильной связи, включая поддержку Razer HyperSpeed Wireless. Разработанная для удовлетворения требований киберспортивных игроков, технология HyperSpeed Wireless обеспечивает сверхплавное подключение с минимальной задержкой, гарантируя надёжную производительность даже в насыщенных данными средах. Впечатляющее время работы от аккумулятора обеспечивает непрерывную продуктивность и геймплей благодаря функции быстрой зарядки мыши, обеспечивающей до 2–3 рабочих дней использования после всего пяти минут зарядки через USB-C. Дополнительно предлагается функция Smart Dimming, автоматически приглушающая подсветку для экономии заряда аккумулятора между зарядками.С запуском линейки эргономичных беспроводных мышей Pro Click V2, Razer продолжает раздвигать границы инноваций в сферах продуктивности и гейминга. Новые мыши обеспечивают непревзойдённый комфорт и точность, становясь идеальным дополнением как к рабочему месту, так и к игровой станции.