DEATHADDER V2 И BASILISK V2 - две популярные мыши от Razer получили апгрейд

20 января 2020, 10:45

Razer представляет смертоносный дуэт: Razer DeathAdder V2 – новейшую инкарнацию именитого бестселлера, а также Razer Basilisk V2 – игровую мышь с широчайшими возможностями настройки.

Оба девайса обновились с применением самых современных технологий и готовы к любому испытанию.



С момента запуска серия Razer DeathAdder задавала стандарт для игровых мышей. К 2019 году культовая мышь пережила более 30 изданий; всего же по миру было продано свыше 10 миллионов устройств. Сохранив характерный дизайн и ведущую в классе эргономику, Razer DeathAdder V2 обзавелась новейшим оптическим сенсором Focus+, оптическими переключателями для мышей Razer и кабелем Razer™ Speedflex. Все это делает DeathAdder V2 грозным оружием в арсенале любого геймера.



Уникальная эргономичная форма DeathAdder разрабатывалась под ладони среднего и крупного размеров и прекрасно подойдет как для ладонного хвата, так и когтевого. Оптимизированный дизайн мыши выходит далеко за рамки традиционной офисной эргономики, предлагая высочайший комфорт во время игры и сниженную нагрузку на руки.



Усовершенствования в конструкции DeathAdder V2 касаются не только минорных доработок дизайна. Мышь получила новое покрытие, устойчивое к воздействию пота, а также прорезиненные боковые захваты для более надежного контроля. Улучшенное колесико прокрутки DeathAdder V2 имеет выраженный ход с пониженным сопротивлением. Утонченный легковесный корпус позволяет добиться веса в 82 грамма.



Сердцем DeathAdder V2 выступает Razer Focus+ Optical Sensor. Это самый современный сенсор на рынке, чья эффективность усиливается новыми интеллектуальными функциями. Благодаря функциям Smart Tracking (Умное отслеживание), Asymmetric Cut-off (Асимметричная отсечка) и Motion Sync (Синхронизация движения), DeathAdder V2 становится невероятно точной мышью – вплоть до уровня отдельных пикселей.



DeathAdder V2 снабжена оптическими переключателями для мышей Razer. В них для отслеживания щелков применяются инфракрасные лучи, что устраняет риск возникновения нежелательных двойных срабатываний. Ультравысокая скорость, точность и надежность (до 70 млн. щелчков) позволяют DeathAdder V2 стать истинным продолжением руки геймера.



Razer DeathAdder V2 также оборудована новым сверхгибким кабелем Razer Speedflex. Покрытие с низкой степенью трения позволяет свободно двигать мышь без ощутимого натяжения провода и нагрузки в местах изгиба.



DeathAdder V2 оборудована 8 программируемыми кнопками, каждую из которых можно настроить при помощи Razer Synapse 3 и получить быстрый доступ к макросам и вторичным командам. Функция HyperShift, которую можно назначить в Synapse 3, позволяет задать любой кнопке альтернативное действие и быстро переключиться на новую раскладку одним нажатием заданной кнопки.



DeathAdder V2 также имеет продвинутую встроенную память с возможностью сохранения до 5 профилей, обеспечивая владельцу доступ к личным настройкам в любом месте и в любое время. Razer Chroma RGB позволяет установить индивидуальную подстветку и синхронизировать ее с прочими устройствами, поддерживающими Razer Chroma.