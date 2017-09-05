Мышь Basilisk от Razer "берет на прицел" FPS

5 сентября 2017, 10:45

Razer анонсирует Razer Basilisk - мышь для шутеров от первого лица с первоклассными возможностями настройки.

Богатая история специализированных продуктов от Razer выходит на новый этап; компания выпускает мышь, предназначенную специально для FPS.



Razer Basilisk оборудована оптическим сенсором 5G с настоящими 16,000 DPI. Аналогичный сенсор используется в знаменитых Razer DeathAdder Elite и Razer Lancehead Tournament Edition, и он уже доказал соответствие высоким стандартам FPS-игроков. Помимо того, Basilisk снабжена механическими переключателями для мышей от Razer с непревзойденным сроком жизни – до 50 млн. нажатий.



Новая мышь позволяет выставить любой уровень сопротивления колесика. Для этого на ее обратной стороне есть кнопка, позволяющая снизить или повысить уровень сопротивления для нужд конкретной игры. Так же Basilisk оборудована съемным зажимом, открывающим дополнительные возможности в шутерах. Настройки по умолчанию позволяют временно снижать DPI для мгновенного переключения между ближним боем, требующим высокого DPI, и снайперской стрельбой, где обычно применяются заниженные показатели. Зажим полностью программируем и может использоваться для активации push-to-talk, подбора предметов и любых иных действий. В комплекте с мышью идут два зажима - длинный и короткий, подходящие для ладоней разных размеров. Для тех, кто предпочитает мышь без зажима, в наборе имеется резиновая заглушка.



“Возможность настройки выгодно отличает Razer Basilisk от других мышей, используемых в FPS, и это то, чем мы невероятно гордимся,” говорит Минь-Лян Тан, сооснователь и генеральный директор Razer. “Эта мышь предназначена для геймеров, которые стремятся отточить свой стиль игры в конкретном FPS. Для игр вроде CS:GO, PUBG, Quake и им подобных, нет ничего лучше.”



Razer Basilisk поддерживает Razer Synapse 3 (Beta), программный конфигуратор, выполняющий роль командного центра мыши. Переназначение кнопок, калибрация, эффекты Razer Chroma - все это управляется Synapse 3 (Beta). Система так же позволяет сохранять персональные настройки непосредственно на самой мыши, или гибридно, на облаке и в памяти устройства.