Cherry анонсировала игровую мышь MC 9620 FPS для любителей шутеров

10 октября 2018, 12:15

Малоизвестная у нас компания Cherry «отметилась» анонсом своей первой игровой мышки - MC 9620 FPS.



Модель ориентирована на поклонников шутеров от первого лица.

Новинка, согласно официальным данным, создавалась специально для геймеров; дизайн придуман с нуля. Мышь получила трансформируемую конструкцию с возможностью изменения положения упора для ладони.



Внутри оптический сенсор PixArt PMW-3360, максимальная разрешающая способность которого – до 12 000 DPI. Максимальное ускорение – 50g, а скорость перемещения – до 6,35 м/c.

Имеется возможность регулировки веса за счет трех небольших грузиков, масса которых 5 грамм каждый. У мышки девять кнопок. Основные клавиши с переключателями Omron.



Дата релиза новинки в розницу пока не объявлена. Стоимость также не называется.