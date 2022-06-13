Пополнение в линейке игровых мышек Ritmix

13 июня 2022, 19:15

Новые, стильные игровые мышки, предназначенные для ПК или ноутбука, подойдут как начинающим геймерам, так и стабильным офисникам.

Проводные оптические мышки ROM-330, ROM-308 оснащены подсветкой, поддерживают USB Plug&Play, и совместимы с Windows, Mac OS X и Linux. У старшей модели – ROM-330, — в наличии имеются 6 отдельных кнопок, две из которых предназначены для переключения разрешения сенсора на 1000, 2400 и 3200 dpi, и кнопка, совмещенная с колесиком прокрутки. SoftTouch покрытие и кабель в тканевой оплетке способствуют удобству использования мышки.Игровая беспроводная мышь RMW-115 имеет 5 кнопок, одна из которых совмещена с колесиком прокрутки. Переключаемый сенсор поддерживает разрешение 800, 1200 и 1600 dpi. SoftTouch покрытие обеспечивает комфортное использование на протяжение всего времени, будь у вас стрим или загруженный рабочий день. Для подключения используется беспроводной модуль, работающий на частоте 2,4 ГГц. Питание мышки обеспечивают две батарейки ААА (в комплект не входят). Данная модель также совместима с Windows. Mac OS X и Linux.