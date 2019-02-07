Новая модель беспроводной мыши Ritmix RMW-611

7 февраля 2019, 10:15

В продажу на рынке поступила новая модель беспроводной оптической мыши Ritmix RMW-611.

Эта модель имеет эргономичный дизайн для правой и левой руки. Верхняя часть корпуса покрыта плотной тканью, которая предотвращает скольжение мыши при использовании. RMW-611 представлена в трех цветах: синий, серый и черный - так что каждый сможет выбрать мышь на свой вкус. Благодаря своему компактному размеру эту модель удобно брать собой в поездки или командировки.Новинка оснащена чувствительным оптическим датчиком, который обеспечивает четкость работы на любых поверхностях. Кроме этого RMW-611 не требует установки драйверов для подключения к компьютеру, все что вам нужно сделать это вставить usb-адаптер в соответствующий разъем.