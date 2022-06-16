Ritmix RMW-120 - удобная беспроводная мышь с интересным дизайном

16 июня 2022, 9:15

Главной особенностью этой беспроводной мышки является встроенный аккумулятор, а значит вам не придется срочно искать замену внезапно севшим батарейкам.

Для зарядки RMW-120 достаточно подключить её комплектным кабелем USB – MicroUSB к USB порту вашего компьютера, ноутбука или зарядного устройства.Четырехкнопочная мышка - одна из кнопок совмещена с прорезиненным колесом прокрутки,– одинаково хорошо подходит для использования как левой, так и правой рукой. Дополнительная кнопка переключает разрешение сенсора в диапазоне 800/1200/1600 dpi. К компьютеру мышка подключается с помощью комплектного миниатюрного USB-адаптера.RMW-120 выпускается в двух цветовых решениях – черном и сером. В независимости от цветового исполнения приятные тактильные ощущения обеспечит soft-touch покрытие.Когда мышка не используется, для экономии заряда аккумулятора, ее можно выключить с помощью миниатюрного переключателя на нижней грани. Там же размещается и USB-адаптер.