3 августа 2021, 13:15

Diablo III: Reaper of Souls — Ultimate Evil внезапно стала бесплатной на Xbox

Посетитель форума Reddit под псевдонимом Lucaz82 обнаружил, что на Xbox внезапно стала бесплатной Diablo III. Любой, кто подписан на сервис Xbox Live Gold, может скачать её на консоль и начать развлекаться.

С чем связана акция, неизвестно. О её проведении никто не предупреждал, поэтому и о времени окончания нет никаких подробностей. Lucaz82 предположил, что разработчики могли организовать период свободного доступа к игре. Но сам он больше склоняется ко второй версии: Diablo III решили раздать в рамках августовской подборки бесплатных проектов для подписчиков Xbox Live Gold. Однако из-за громкого скандала с Activision Blizzard об этом предпочли умолчать и провести акцию без лишнего шума. Оба варианта, озвученные Lucaz82, могут оказаться верными, но для подтверждения одного из них нужны официальные заявления. Хотя, возможно, раздача просто связана с какой-то ошибкой.

Стоит отметить, что на Xbox стала бесплатной Diablo III: Reaper of Souls — Ultimate Evil. Это издание включает игру и дополнение Reaper of Souls, где разработчики ввели класс крестоносца и обновили много геймплейных механик.

(С) 3dnews.ru


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