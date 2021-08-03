Diablo III: Reaper of Souls — Ultimate Evil внезапно стала бесплатной на Xbox

3 августа 2021, 13:15

Посетитель форума Reddit под псевдонимом Lucaz82 обнаружил, что на Xbox внезапно стала бесплатной Diablo III. Любой, кто подписан на сервис Xbox Live Gold, может скачать её на консоль и начать развлекаться.

С чем связана акция, неизвестно. О её проведении никто не предупреждал, поэтому и о времени окончания нет никаких подробностей. Lucaz82 предположил, что разработчики могли организовать период свободного доступа к игре. Но сам он больше склоняется ко второй версии: Diablo III решили раздать в рамках августовской подборки бесплатных проектов для подписчиков Xbox Live Gold. Однако из-за громкого скандала с Activision Blizzard об этом предпочли умолчать и провести акцию без лишнего шума. Оба варианта, озвученные Lucaz82, могут оказаться верными, но для подтверждения одного из них нужны официальные заявления. Хотя, возможно, раздача просто связана с какой-то ошибкой.

Стоит отметить, что на Xbox стала бесплатной Diablo III: Reaper of Souls — Ultimate Evil. Это издание включает игру и дополнение Reaper of Souls, где разработчики ввели класс крестоносца и обновили много геймплейных механик.

(С) 3dnews.ru