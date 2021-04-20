Reddit Talk должен стать ещё одним конкурентом Clubhouse

20 апреля 2021, 14:15

Сегодня Reddit представила свой взгляд на социальные аудиопродукты, самым популярным из которых, безусловно, является Clubhouse.

Компания говорит, что новая возможность находится на стадии раннего тестирования, потому она доступна лишь узкому кругу пользователей. Модераторы, которые хотят опробовать Reddit Talk в своём сабреддите (подраздел на форуме), могут записаться в список ожидания.

Судя по описанию Reddit и опубликованным изображениям, интерфейс Reddit Talk сильно напоминает Clubhouse и Twitter Spaces, а также их аналоги. Согласно заявлению компании, функция будет доступна внутри сабреддитов. В ходе раннего тестирования только модераторы смогут инициировать беседу, а хосты получат возможность приглашать, отключать или удалять участников. Хоть Reddit Talk пока могут запускать только модераторы, послушать обсуждение могут все пользователи приложения для iOS и Android.



Модерация стала проблемой для Clubhouse, потому примечательно, что Reddit начинает с малого и первоначально предоставляет доступ к новой возможности только модераторам. Сообщается, что в будущем они смогут привлекать доверенных членов сообщества в качестве совладельцев аудиочата. Reddit говорит, что пока экспериментирует с интерфейсом и возможностями нового сервиса, потому конечный продукт, скорее всего, будет заметно отличаться.