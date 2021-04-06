В Clubhouse появилась поддержка прямых денежных переводов

6 апреля 2021, 13:15

Стало известно о том, что социальная сеть Clubhouse совместно с платёжным сервисом Stripe запустила функцию прямых денежных переводов между пользователями платформы.

Благодаря этому пользователи смогут осуществлять финансовую поддержку авторов контента. Соответствующее сообщение было опубликовано в блоге соцсети.



«Сегодня мы рады сообщить о начале внедрения платежей — нашей первой функции монетизации для авторов контента в Clubhouse. Все пользователи получат возможность отправки платежей, и мы будем внедрять эту функцию волнообразно, начиная с небольшой тестовой группы сегодня. Мы надеемся собрать отзывы, доработать функцию и в ближайшее время представить её всем пользователям платформы», — говорится в сообщении разработчиков.



Для отправки денежных средств достаточно открыть профиль автора контента и выбрать опцию «Отправить деньги». При этом у получателя должна быть активирована в настройках возможность принимать платежи. При совершении первого перевода сервис также предложит осуществить привязку кредитной или дебетовой карты. Помимо самого платежа с отправителя будет взиматься «небольшая плата за обработку карты», размер которой не уточняется. Согласно имеющимся данным, комиссию получает сервис Stripe, тогда как Clubhouse не берёт себе ничего.



Разработчики отметили, что функция прямых денежных переводов является первым, но не единственным инструментом, с помощью которого можно монетизировать создаваемый в Clubhouse контент. «Это будет первая из множества функций, которые позволят авторам получать оплату непосредственно в Clubhouse. Мы рады видеть, как люди используют сервис, и продолжим усердно работать, чтобы помочь членам сообщества Clubhouse расти и процветать», — отмечается в сообщении разработчиков.

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