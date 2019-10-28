ПриватБанк и Ria Money Transfer запустили сервис прямых денежных переводов

28 октября 2019, 11:15

ПриватБанк первым в Украине в партнерстве с одним из мировых лидеров в области платежных услуг Ria Money Transfer запустил новый сервис по переводу денежных средств.

Теперь клиенты ПриватБанка могут получать денежные переводы RIA в евро (EUR) или долларах США (USD) напрямую на счет или карту – без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.Чтобы получить денежный перевод RIA из любой страны мира прямо на банковский счет или карту, нужно при отправке перевода просто указать номер счета или карты. Получатель получит уведомление от банка о поступлении денег.«Наше партнерство с RIA, одной из крупнейших мировых систем денежных переводов которая динамично развивается, дает украинцам еще больше возможностей поддержать друг друга, в какой бы точке мира они ни находились, – говорит руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко. – Благодаря использованию самых современных технологий мы сделали получение международных переводов простым и комфортным, без дополнительных усилий со стороны получателя, что позволяет ПриватБанку оставаться национальным лидером этого рынка».