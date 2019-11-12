Больше всего денежных переводов украинцы получают из США – ПриватБанк

12 ноября 2019, 9:45

В 2019 году больше всего денежных переводов украинцы получают из США – более 17% (141 млн долларов США) от общего объема переводов.

Об этом сообщила заместитель руководителя направления «Международные переводы» ПриватБанка Мария Страшко.



По данным ПриватБанка, доля которого в общем объеме выплат денежных переводов в стране составляет 49,8%, по сравнению с 2018 годом доля Америки в рейтинге стран-доноров выросла на 3%.



Вторым в рейтинге стран-доноров переводов остается Израиль (14%, 114 млн долларов США), на третьем месте оказалась Италия (9%, 78 млн долларов США). В пятерке стран-лидеров по отправке в Украину денежных переводов также закрепились Россия (8%, 69 млн долларов США) и Польша (7%, 56 млн долларов США).



Отправляют деньги за рубеж украинцы чаще всего в Россию (28%, 49 млн долларов США), Грузию (11%, 19 млн долларов США) и Азербайджан (7%, 11 млн долларов США). Впервые в пятерку наибольших реципиентов валютных переводов из Украины в этом году попали Китай и Узбекистан, доля которых составила 6% и 5% соответственно. По данным ПриватБанка, его доля на рынке отправки переводов за рубеж в 2019 году сохранилась на уровне 62%.