Каждый второй денежный перевод из-за границы украинцы получают через мобильный

15 сентября 2020, 13:45

Каждый второй денежный перевод, который украинцы в течение 2020 получили из-за рубежа с помощью ПриватБанка, было выплачено через мобильный банк Приват24.

Как сообщила пресс служба банка, за 8 месяцев 2020 году доля переводов, полученных через мобайл Приват24, выросла по сравнению с таким же периодом 2019 с 35% до 48%.

По данным банка, за последний год доля переводов, получаемых наличными в кассе банка, упала на 13% - с 37% до 24%. Всего на сегодня через дистанционные каналы обслуживания: интернет банк, терминалы самообслуживания и банкоматы банка выплачивается 76% иностранных переводов.



С начала 2020 года международные переводы через сервисы ПриватБанка, доля которого по данным НБУ в общем объеме выплат денежных переводов в стране составляет 54%, получили 13 млн украинцев, что на 14% больше по сравнению с 2019 годом.



ПриватБанк предоставляет все виды международных переводов, запускает новые сервисы и на регулярной основе проводит вместе с партнерами дл



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