ПриватБанк запустил сервис онлайн-переводов с зарубежных карт VISA

17 января 2020, 12:45

В Украине запустили новый сервис онлайн-переводов на карты ПриватБанка с платежной карты VISA любого банка мира.

Теперь можно мгновенно перевести деньги с карты зарубежного банка на карту ПриватБанка через веб- или мобильную версию Приват24. При этом для отправки переводов не обязательно быть клиентом ПриватБанка или регистрироваться в Приват24.



Этот сервис будет удобным прежде всего для украинцев, работающих за рубежом, фрилансеров, а также родственников и друзей клиентов банка, проживающих за границей. Кроме того, это значительно упрощает жизнь родителям иностранных студентов, которые учатся в Украине, и украинским волонтерам – они смогут свободно получать пожертвования из-за границы. Также через Приват24 смогут переводить деньги украинцам напрямую со своих карт VISA иностранцы, которые живут или приехали в Украину.



Отправить перевод с иностранной карты VISA на карту ПриватБанка можно в долларах, евро или гривне через Интернет-банк Приват24 или приложение Privat24 для Android. Чтобы отправить деньги, достаточно знать только номер карты получателя. Безопасность переводов обеспечена технологией Verified by VISA.



Тариф за р2р-перевод с иностранных карт составляет 3% от суммы. В ближайшее время этот сервис будет доступен и для iOS-версии Privat24.