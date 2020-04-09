ПриватБанк и Visa снизили тарифы на безопасные мгновенные международные переводы

9 апреля 2020, 11:45

С начала апреля ПриватБанк снизил тарифы на безопасные для здоровья международные переводы с помощью карт Visa.

Так, сейчас мгновенный перевод с карты Visa зарубежного банка на карту Visa ПриватБанка через интернет или мобильную версию Приват24 можно сделать по сниженным вдвое тарифам 1,5% от суммы перевода. Тарифы для p2p-переводов на карты Visa иностранных банков с карт ПриватБанка составляет 1% (min $1) от суммы перевода.



Кроме того, до конца мая клиенты банка, которые отправляют или получают международные переводы на карты Visa, получат кэшбек в размере 100 грн. Для этого достаточно зарегистрироваться на https://promos.privatbank.ua/ua/vesnyanyy-keshbek, отправить или получить перевод на карту Visa от $ 100 (в экв) через один из дистанционных каналов ПриватБанка и оплатить картой не меньше 5 покупок от 100 грн каждая.



В ПриватБанке отправить перевод с карт Visa можно в долларах, евро или гривны через Интернет-банк Приват24 или приложение Privat24. Чтобы перевести деньги, достаточно знать только номер карты получателя.

