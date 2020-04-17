17 апреля 2020, 14:15

ПриватБанк и Mastercard снизили тарифы и раздают подарки за переводы

ПриватБанк и Mastercard уменьшили тарифы на переводы с карт Mastercard Европы и стран СНГ на карты ПриватБанка. Теперь комиссия будет составлять не 2%, а 1,5% от суммы перевода.



Осуществить перевод средств можно в web-версии next.privat24.ua (меню «Сервисы» - «Переводы» - «На любую карту»). Валюта перевода должна соответствовать валюте карты получателя.



Кроме низких тарифов, владельцы карт ПриватБанка могут получить кэшбек 100 гривен за осуществление международных переводов в Приват24. Такая акция действует на международные переводы Swift, Western Union, RIA, MoneyGram, PrivatMoney, Intel Express, Sigue, Meest, Welsend, p2p, а также валютные или гривневые платежи от международных компаний TransferGo, Payoneer, TransferWise .



Также до 30 июня 2020 за отправку или выплату SWIFT переводов ПриватБанк и Mastercard дарят смартфоны Xiaomi Mi 9T Pro 6 / 128GB, камеры GoPro HERO 7 Black и медиаплееры Apple TV 4K 64GB.

