TransferGo и Mastercard расширяют возможности международных денежных переводов

8 декабря 2020, 9:45

TransferGo и Mastercard объявили о сотрудничестве, благодаря которому пользователи из 20-ти европейских стран, в том числе и Украины, смогут получать международные денежные переводы с платежных карт или банковских счетов непосредственно на дебетовые или кредитные карты Mastercard.



Теперь, благодаря Mastercard Send, пользователи TransferGo могут переводить деньги в режиме реального времени держателям карт Mastercard в 20-ти странах Европы: Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Греции, Венгрии, Украине, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Румынии, России, Словакии, Испании, Швеции, Турции и Великобритании.

Mastercard Send позволяет в режиме реального времени безопасно переводить деньги с миллиардов банковских карт и счетов по всему миру. С Mastercard Send частные и корпоративные клиенты могут отправлять и получать деньги как, где и когда им удобно.«Наше партнёрство с Mastercard началось в период, когда потребность в надежных и безопасных международных цифровых платежах стала как никогда важной, и пандемия COVID-19 только усилила этот тренд. Отвечая на растущие запросы новых и существующих клиентов, мы продолжим развивать инновационные технологии, которые помогут нам быстро реагировать на современные вызовы и достигать новых результатов», — отметил генеральный директор и сооснователь TransferGo Даумантас Двилинскас.«Предоставление выбора — это то, что лежит в основе деятельности Mastercard. Будь это международные платежи или операции внутри страны, мы хотим дать людям возможность самим выбирать тот способ оплаты, который подходит им в данный момент, — отметил Милан Гаудер, исполнительный вице-президент по продуктам и инновациям в Mastercard Europe. — И мы рады сотрудничать с такой инновационной компанией, как TransferGo, чтобы вместе обеспечивать доступ к быстрым, безопасным и надежным международным платежам миллионам людей по всему миру».Теперь, осуществляя международный денежный перевод, клиенты смогут ощутить все преимущества наивысших стандартов безопасности от Mastercard и TransferGo. Как лицензированная платежная организация Великобритании TransferGo соблюдает строгие стандарты защиты личной и финансовой информации, что обеспечивается современными технологиями, в том числе системой шифрования SSL между её серверами и браузером клиента. Вместе с тем наилучшие в своем сегменте инструменты и возможности от Mastercard обеспечивают дополнительный уровень безопасности для управления регуляторными, финансовыми рисками, а также рисками, связанными с мошенничеством.Сотрудничество TransferGo, одной из самых быстрорастущих компаний в сфере денежных переводов, с Mastercard является одним из новых этапов в цикле инноваций компании, суть которых — прислушаться к клиенту и предложить самые быстрые и выгодные способы денежных переводов для международных пользователей и бизнеса. TransferGo упрощает процесс перевода денег, устраняя необходимость разбираться в процедурах онлайн-банкинга или искать дополнительную информацию, как, например, международный номер банковского счета (IBAN).