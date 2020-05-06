Украинцы чаще всего получают международные переводы через смартфоны

6 мая 2020, 10:45

В апреле 2020 году доля международных денежных переводов, которые украинцы получили или отправили в цифровом виде через Приват24 достигла 63%, шо на 8% больше по сравнению с февралем и на 16% - по сравнению с апрелем 2019 года.

При этом в апреле каждый второй зарубежный перевод (48%) был осуществлен через смартфоны и мобильный Privat24, еще 15% клиентов получали или отправляли переводы через веб версию Приват24.



Всего, по данным ПриватБанка, количество украинцев, которые получают международные денежные переводы наличными, за март-апрель сократилась с 37% до 21%. Доля переводов, осуществленных через терминалы самообслуживания и банкоматы, выросла с 6% до 9%.



По прогнозам ПриватБанка, до конца 2020 года доля денежных переводов, которые украинцы совершают дистанционно, увеличится до 75%, прежде всего за счет устойчивого роста операций в мобильном банке. Количество переводов, которые делаются в отделениях банка, до конца 2020 года продолжит сокращаться до 15%.



Приват24 позволяет клиентам в режиме онлайн осуществлять любые международные переводы: переводить близким за границу или получать от них средства, оплачивать товары или услуги иностранных компаний через Swift, переводить с зарубежной карты на карту ПриватБанка или с карты ПриватБанка на карту любого банка мира и т.д. — как на видео https://www.youtube.com/watch?v=c9t-PoHRnKM&feature=youtu.be&utm=