6 мая 2020, 14:15

Украинцы на карантине увеличили инвестиции за границу втрое

За апрель 2020 года украинцы оформили через ПриватБанк 2430 е-лимитов на перевод средств за границу, из которых более 71% (1738 операций) - на осуществление инвестиций за границу, что втрое больше по сравнению с февралем.



Для размещения средств на собственных счетах за пределами Украины в апреле украинцы оформили в банке 690 (29%) е-лимитов. Всего за последний месяц ПриватБанк обеспечил обработку 85% от оформленных Украинской е-лимитов, 65% из которых онлайн через Приват24.



Бесспорным лидером для инвестирования средств Украинские остается США - за апрель для инвестиций в американские компании оформлено 1551 е-лимитов. На втором месте Кипр - 114 е-лимитов, такэ среди ТОП стран для инвестиций Германия (30 е-лимитов) и Грузия (20 е-лимитов) за месяц.



Чтобы инвестировать в зарубежные активы через ПриватБанк, достаточно оформить заявку онлайн в Приват24. ПриватБанк поможет получить е-лимиты бесплатно, кроме того, банк обеспечивает поддержку клиентам на всех этапах оформления и отправки платежа.

