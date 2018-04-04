ПриватБанк стал главным провайдером е-лицензий

4 апреля 2018, 13:15

ПриватБанк стал лидером банковского рынка по предоставлению лицензий на инвестиции украинцев в зарубежные активы.

Согласно статистике, с начала 2018 года ПриватБанком выдано 146 из 282 выданных в Украине е-лицензий, при этом 58% лицензий на вывоз валюты были получены клиентами банка для покупки акций ведущих мировых компаний и 42% – для размещения на зарубежном личном счете.



Чтобы инвестировать в зарубежные активы через ПриватБанк, достаточно оформить заявку онлайн в Приват24. ПриватБанк поможет получить индивидуальную электронную лицензию НБУ бесплатно. Кроме того, банк обеспечит поддержку клиентам на всех этапах получения лицензии и отправки платежа.



Напомним, с 3 июля 2017 г. Нацбанк открыл выдачу физическим лицам индивидуальных лицензий в электронной форме посредством автоматизированной информационной системы НБУ на размещение средств на личном счете за пределами Украины и осуществление инвестиций за границу (в форме создания юридических лиц за рубежом, приобретения корпоративных прав и ценных бумаг иностранных эмитентов, прав собственности на недвижимое имущество за пределами Украины).



Сумма, которую клиент – физическое лицо – может перечислить за границу, составляет 50 тыс. долларов США в год.