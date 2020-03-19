ПриватБанк подключился к системе #BankID НБУ

19 марта 2020, 12:45

ПриватБанк расширяет возможности онлайн идентификации клиентов при пользования цифровыми государственными и другими сервисами.

С сегодняшнего дня клиенты ПриватБанка смогут получить дистанционный доступ к административным, финансовым и коммерческим услугам через систему удаленной идентификации BankID НБУ.



"Подключение крупнейшего украинского банка к системе BankID НБУ дает нашим клиентам еще больше возможностей пользования онлайн сервисами, что особенно важно сейчас во время карантинных мероприятий в стране, - говорит руководитель бизнеса небанковских продуктов ПриватБанка Алексей Туривной. - Вместе с возможностями собственной системы идентификации и экосистемы Приват24 мы даем клиентам простой доступ к почти всем существующим в Украине цифровым сервисам и услугам, удобно и бесконтактно".



«Для нас знаковым событием является присоединение к системе крупнейшего банка Украины по количеству клиентов. Интерес таких крупных участников банковского рынка свидетельствует, что система BankID НБУ продолжает эффективно развиваться. В то же время, главным для нас является то, что количество граждан и бизнеса, которые смогут воспользоваться преимуществами дистанционного идентификации, существенно растет почти ежемесячно», - прокомментировал директор департамента платежных систем и инновационного развития Алексей Шабан.



Возможность дистанционной идентификации актуальна в период распространения коронавирусной инфекции, поскольку позволяет быстро и удобно получать коммерческие и финансовые услуги в удаленном режиме, избегая массовых контактов.



Сейчас система BankID НБУ насчитывает 33 участника - 14 банков и 19 других учреждений, которые поддерживают использование этого сервиса.

